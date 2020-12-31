"Опять ничего не произошло". Почему мы ждем чудес на Новый год

Порой эти новогодние ожидания переносятся и во взрослую жизнь, но вместо "чудес" и "исполнения желаний" случается что-то стандартное (застолье, прогулки, соседский фейерверк).
Почему так происходит? Вспомнили истории про самый по-хорошему странный Новый год в жизни.
Откуда в нас взялось это ежегодное декабрьское ожидание чуда? При чем здесь остатки "магического мышления" наших предков и почему нужно тренировать так называемое замечание чудес?
Размышляет, обсуждает и делится своими историями о самой странной встрече Нового года редакция Центра инновационной журналистики.
Почему мы придаем такое значение новогодней ночи, комментирует психолог Анастасия Плотникова.