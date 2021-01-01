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Страхи

"Страхи/Ошибки". Как отказаться от навязанных семейных традиций

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Тема:
Подкасты РИА (389)
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Как договориться друг с другом, если воскресные ужины в обществе тещи невыносимы, а встречать Новый год в кругу семьи уже надоело?

Радио
Подкаст "Страхи/Ошибки". Как отказаться от навязанных семейных традиций

Встречать Новый год исключительно в кругу родственников, раз в месяц устраивать семейный "выход в свет" или собираться по воскресеньям в родительском доме на ужин. Семейные традиции — это правильно, но порой они загоняют в угол своей бескомпромиссностью. В чем сакральный смысл этих ритуалов? Зачем цепляться за старые традиции и как создавать новые?

До какой степени можно "навязывать" семейные традиции другим? И какое место в нашей жизни сейчас занимают ритуалы?

Вместе с семейным психологом Павлом Зыгмантовичем и заведующей кафедрой социологии и психолого-социальных технологий Московского городского университета Ларисой Овчаренко разбираемся, каким традициям стоит появиться в каждой семье.

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Тема:
Подкасты РИА (389)



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