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как это по-русски

Редиска и тошниловка. На каком языке говорят "Джентльмены удачи"

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20210103/15723022/Rediska-i-toshnilovka-Na-kakom-yazyke-govoryat-Dzhentlmeny-udachi.html

Какие еще выражения можно позаимствовать у "Джентльменов"? И какие фразы в фильме действительно пришли из уголовного жаргона?

Радио
Редиска и тошниловка. На каком языке говорят "Джентльмены удачи"

Что означает "гоп-стоп" и почему хороший человек - фрей-фея? Вспоминаем любимые фразы и жаргонную лексику, из-за которой "Джентльменов" не сразу выпустили на экраны (хотя глава МВД хохотал до слез).

О том, что слово "редиска" может быть хорошей заменой ненормативной лексики - недавно напомнил президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

Лидер группы "Ленинград" и генеральный продюсер RTVI Cергей Шнуров спросил президента о том, как простому человеку описывать жизнь, не используя мат. На что Владимир Путин посоветовал: "Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино, когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить "редиска", а не употреблять ненормативную лексику".

Какие еще выражения можно позаимствовать у "Джентльменов"? И какие фразы в фильме действительно пришли из уголовного жаргона, а какие являются выдумкой сценаристов - в эпизоде подкаста "Как это по-русски".

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Теги:
Аудио, радио



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