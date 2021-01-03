"Правда тела". Алкоголь

Разбираемся, как алкоголь мешает похудению (дело не только в калораже) - и сколько пить все-таки можно.

Радио "Правда тела". Алкоголь

Можно ли пить алкоголь, когда худеешь? Можно ли "натренировать" ферменты, утилизирующие алкоголь? Правда ли закусывать острым и жирным - вредно?

Разбираемся, как алкоголь мешает похудению (дело не только в калораже) - и сколько пить все-таки можно.

Как алкоголь замедляет процесс сжигания жира и разжигает аппетит? Зачем на каждый бокал вина выпивать стакан воды?

И какие препараты принимать, чтобы минимизировать воздействие спиртных напитков? Рассказывает диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

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