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"Правда тела". Алкоголь

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Разбираемся, как алкоголь мешает похудению (дело не только в калораже) - и сколько пить все-таки можно.

Радио
"Правда тела". Алкоголь

Можно ли пить алкоголь, когда худеешь? Можно ли "натренировать" ферменты, утилизирующие алкоголь? Правда ли закусывать острым и жирным - вредно?

Разбираемся, как алкоголь мешает похудению (дело не только в калораже) - и сколько пить все-таки можно.

Как алкоголь замедляет процесс сжигания жира и разжигает аппетит? Зачем на каждый бокал вина выпивать стакан воды?

И какие препараты принимать, чтобы минимизировать воздействие спиртных напитков? Рассказывает диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

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Теги:
алкоголь, алкоголь, Аудио, радио



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