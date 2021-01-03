"Правда тела". Алкоголь

Можно ли пить алкоголь, когда худеешь? Можно ли "натренировать" ферменты, утилизирующие алкоголь? Правда ли закусывать острым и жирным - вредно?
Разбираемся, как алкоголь мешает похудению (дело не только в калораже) - и сколько пить все-таки можно.
Как алкоголь замедляет процесс сжигания жира и разжигает аппетит? Зачем на каждый бокал вина выпивать стакан воды?
И какие препараты принимать, чтобы минимизировать воздействие спиртных напитков? Рассказывает диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.