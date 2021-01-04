При каких условиях Узбекистан может вернуться в ОДКБ — мнение эксперта

Нельзя исключать возможности возобновления членства Узбекистана в ОДКБ, считает руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.
"Во-первых, Узбекистан уже был членом ОДКБ, а это само по себе предполагает возможность возобновления членства. Во-вторых, что гораздо важнее, членство Узбекистана может показаться интересным в зависимости от развития ситуации в Афганистане. Понятно, что нынешняя обстановка пока может быть охарактеризована как некая пауза", - заявил эксперт в эфире радио Sputnik.
По его словам, сейчас все государства Центральной Азии очень тревожно ожидают того, как будет развиваться дальнейшая ситуация в Афганистане.
"Они готовят своим силовые структуры, укрепляют безопасность, границы. Естественно, в этой ситуации возобновление партнерства с ОДКБ может показаться для Ташкента весьма привлекательным", - заключил Грозин.