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Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин
© Sputnik / Александр Натрускин

При каких условиях Узбекистан может вернуться в ОДКБ — мнение эксперта

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Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин не исключил, что в будущем Ташкент может вернуться в Организацию договора о коллективной безопасности, если ситуация в соседнем Афганистане вновь перейдет в острую фазу после ухода оттуда американцев.

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Нельзя исключать возможности возобновления членства Узбекистана в ОДКБ, считает руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

"Во-первых, Узбекистан уже был членом ОДКБ, а это само по себе предполагает возможность возобновления членства. Во-вторых, что гораздо важнее, членство Узбекистана может показаться интересным в зависимости от развития ситуации в Афганистане. Понятно, что нынешняя обстановка пока может быть охарактеризована как некая пауза", - заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, сейчас все государства Центральной Азии очень тревожно ожидают того, как будет развиваться дальнейшая ситуация в Афганистане.

"Они готовят своим силовые структуры, укрепляют безопасность, границы. Естественно, в этой ситуации возобновление партнерства с ОДКБ может показаться для Ташкента весьма привлекательным", - заключил Грозин.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, ОДКБ, Аудио, радио



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