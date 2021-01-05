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Руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян
© Sputnik / Владимир Трефилов

Мигранян: действуя на опережение, Узбекистан спас свою экономику в пандемию

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20210105/15729795/Migranyan-deystvuya-na-operezhenie-Uzbekistan-spas-svoyu-ekonomiku-v-pandemiyu.html

Руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян оценила эффективность мер, принятых Узбекистаном во время пандемии. По ее мнению, своевременная реакция на мировую обстановку позволила избежать длительного локдауна, при этом нарастив торговые связи.

Радио
Мигранян: действуя на опережение, Узбекистан спас свою экономику в пандемию

Две тысячи двадцатый год был сложным для всех, в том числе для Узбекистана, но нужно отдать должное руководству республики за шаги на опережение, заявила руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян.

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"Довольно быстро были закрыты границы, введены ограничительные меры. Можно сказать, что эта реактивность стала той самой опорой, драйвером, благодаря которому экономика полностью не закрылась, не ушла в локдаун на очень долгий период, хотя, конечно, негативные последствия COVID-19 ощущались", — сказала Мигранян.

Также эксперт отметила, что Узбекистан, в отличие от многих других государств, смог сохранить внешнеэкономические связи, а в некоторых случаях даже расширить.

В частности, по словам эксперта, Узбекистан единственный из стран СНГ имел взаимные гуманитарные поставки с Россией.

Аза Мигранян не обошла вниманием и получение республикой статуса наблюдателя при ЕАЭС. Это логичное и прагматичное решение в сложившейся ситуации, считает она.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
пандемия, Экономика, Узбекистан



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