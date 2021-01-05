Мигранян: действуя на опережение, Узбекистан спас свою экономику в пандемию

Две тысячи двадцатый год был сложным для всех, в том числе для Узбекистана, но нужно отдать должное руководству республики за шаги на опережение, заявила руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян.
Также эксперт отметила, что Узбекистан, в отличие от многих других государств, смог сохранить внешнеэкономические связи, а в некоторых случаях даже расширить.
В частности, по словам эксперта, Узбекистан единственный из стран СНГ имел взаимные гуманитарные поставки с Россией.
Аза Мигранян не обошла вниманием и получение республикой статуса наблюдателя при ЕАЭС. Это логичное и прагматичное решение в сложившейся ситуации, считает она.
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