Регистрация мобильников в Узбекистане: что надо знать потребителю — Шакиров

Для контроля рынка мобильных телефонов необходим единый подход на международном уровне, отметил и. о. директора ГУП "Республиканский центр управления сетями телекоммуникаций Узбекистана" Улугбек Шакиров.
"Производители мобильных телефонов, в том числе наши, забивают в устройства IMEI-коды, полученные у Ассоциации GSM. Это нужно, во-первых, для безопасности потребителя, — отметил Шакиров. — У нас мобильные телефоны есть у всех — от школьников до пенсионеров, у одних кнопочные, у других гаджеты. И нужно сделать так, чтобы постороннее лицо не смогло получить доступ к устройству, а если и получит — чтобы можно было контролировать использование аппарата. Это возможно только через IMEI-код. Можно написать заявление, и мы предоставим информацию".
"В условиях легального рынка вы покупаете в магазине уже зарегистрированный телефон, проверяете, действительно ли он прошел регистрацию, и пользуетесь устройством", — сказал Шакиров.
Самостоятельно регистрировать телефон нужно в том случае, если человек сам привез его в республику из-за границы.
"Во время прохода через таможню нужно зафиксировать свой мобильный аппарат, потом зайти на наш сайт и провести регистрацию, — объяснил и. о. директора ГУП "Республиканский центр управления сетями телекоммуникаций Узбекистана". — То же самое, если устройство получено по почте. Аппарат присылают в коробке, она проходит таможенную очистку, на конверт или бандероль ставится соответствующая печать. На таможенном штампе будет код, с использованием которого надо в течение 30 дней провести онлайн-регистрацию".
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