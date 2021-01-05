Регистрация мобильников в Узбекистане: что надо знать потребителю — Шакиров

И. о. директора ГУП "Республиканский центр управления сетями телекоммуникаций Узбекистана" Улугбек Шакиров рассказал, в каких случаях и каким образом узбекистанцы должны зарегистрировать свое мобильное устройство и как быть въезжающим в страну туристам.

Радио Шакиров: обязательная регистрация мобильных устройств — что надо знать потребителям

Для контроля рынка мобильных телефонов необходим единый подход на международном уровне, отметил и. о. директора ГУП "Республиканский центр управления сетями телекоммуникаций Узбекистана" Улугбек Шакиров.

"Производители мобильных телефонов, в том числе наши, забивают в устройства IMEI-коды, полученные у Ассоциации GSM. Это нужно, во-первых, для безопасности потребителя, — отметил Шакиров. — У нас мобильные телефоны есть у всех — от школьников до пенсионеров, у одних кнопочные, у других гаджеты. И нужно сделать так, чтобы постороннее лицо не смогло получить доступ к устройству, а если и получит — чтобы можно было контролировать использование аппарата. Это возможно только через IMEI-код. Можно написать заявление, и мы предоставим информацию".

Потребитель в конечном итоге не должен регистрировать телефон, подчеркнул спикер.

"В условиях легального рынка вы покупаете в магазине уже зарегистрированный телефон, проверяете, действительно ли он прошел регистрацию, и пользуетесь устройством", — сказал Шакиров.

Самостоятельно регистрировать телефон нужно в том случае, если человек сам привез его в республику из-за границы.

"Во время прохода через таможню нужно зафиксировать свой мобильный аппарат, потом зайти на наш сайт и провести регистрацию, — объяснил и. о. директора ГУП "Республиканский центр управления сетями телекоммуникаций Узбекистана". — То же самое, если устройство получено по почте. Аппарат присылают в коробке, она проходит таможенную очистку, на конверт или бандероль ставится соответствующая печать. На таможенном штампе будет код, с использованием которого надо в течение 30 дней провести онлайн-регистрацию".

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