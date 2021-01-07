"Правда тела". Нужно ли начинать худеть с Нового года

Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как победить в войне с ожирением — правильно и с удовольствием.

Радио "Правда тела". Нужно ли начинать худеть с Нового года

"Пришел новый год, и теперь я точно похудею и займусь спортом": почему нам важно иметь какую-то точку старта? Как начать ограничения в калориях (когда зима и хочется есть), и почему хобби, сон и секс - это очень важно? С врачом-диетологом, психотерапевтом Анной Чайкиной разбираемся, что нас мотивирует, и как подготовить себя к снижению веса.

01:25 ”Человеку важно иметь какую-то заданную точку старта”: так ли это

03:30 “Сама по себе мотивация не играет роли при долгосрочном результате”

04:50 Как работает отрицательная мотивация

09:00 Почему главная мотивация - это потребность в здоровье и в сексуальности

12:07 “Концепция потока” (мнение Ильи Переседова)

16:19 “Правильно себя эмоционально и содержательно подготовить”

18:30 “Надо наметить, каким ты хочешь быть через 5 лет”

20:30 Как начинать ограничения в калориях, когда зима и хочется есть

23:30 Почему нужно продумать для себя хобби ( и это связано с похудением)

25:30 Почему во время снижения веса необходим хороший сон.

Слушайте подкасты РИА Новости.