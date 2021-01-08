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Ия Малкина

Когда начнется маркировка молочной продукции в странах ЕАЭС — Малкина

© Sputnik/Виктор Толочко
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Sputnik Узбекистан
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Помощник председателя Евразийской экономической комиссии Ия Малкина рассказала о сроках введения обязательной идентификации молочных изделий на территории Евразийского экономического союза.

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Когда начнется маркировка молочной продукции в странах ЕАЭС — Малкина

Ия Малкина выступила на брифинге, в рамках которого она сообщила, что в конце декабря 2020 года совет ЕЭК утвердил перечень товаров, в частности, отдельных видов молочной продукции, подлежащих маркировке средствами идентификации.

© Sputnik / Виталий Белоусов
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По словам эксперта, были определены сроки введения запрета на ввод и оборот немаркированных товаров из соответствующего списка.

"Документ предполагает три этапа маркировки товаров на всей территории ЕАЭС. Так, до 1 июня 2021 года обязательную маркировку введут для сыров, мороженого и прочих видов пищевого льда, не содержащих или содержащих какао. До 1 сентября — для молока, сливок, йогурта, кефира, творога, сливочного масла со сроком хранения более 40 суток. До 1 декабря — для молочной продукции со сроком хранения до 40 суток включительно", — пояснила Малкина.

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Далее спикер добавила, что решением ЕЭК также определена продукция, которую не нужно маркировать.

"К примеру, питание для детей до трех лет не будет нуждаться в маркировке, кроме того, не будет осуществляться и маркировка остатков товаров", — отметила помощник главы ЕЭК.

Дата введения маркировки в соответствии с принятым решением каждой страной союза будет определяться самостоятельно, уточнила специалист.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
маркировка, молочная продукция, ЕАЭС, мнение эксперта



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