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Подкасты РИА Это надолго
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"Это надолго": как не допустить семейного зажора в праздники

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Тема:
Подкасты РИА (392)
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Sputnik Узбекистан
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Новогодний семейный "зажор", в котором участвуют дети и взрослые, как правило, продолжается все праздники. Сначала дома, потом у бабушек, дедушек, других родственников. О чём нужно помнить, чтобы не переедать в праздники? Как остановиться и спастись?

Радио
Подкаст "Это надолго". Как не допустить семейного зажора в праздники

Почему мы переедаем в праздники? Как не допустить праздничного зажора? Как услышать свой организм и понять, что же хочется съесть на самом деле?

Об этом Настя и Лина говорят с Екатериной Тетерниковой, клиническим психологом, DBT-терапевтом и специалистом по работе с расстройствами пищевого поведения. 

2:30 Почему на праздники хочется много съесть

4:30 Еда как проявление любви от мамы и бабушки

6:00 Почему мы переедаем всей семьёй в праздники

7:00 Как спастись от зажора

8:30 Что делать с тазиком оливье

10:30 Как аккуратно отказаться от еды в гостях, если не хочешь есть

13:30 Что такое интуитивное питание

15:05 Как выйти из пищевого "запоя"

18:20 Как услышать себя и понять, что же хочется съесть на самом деле

21:20 Как организм может подавать сигналы, когда хочется чего-то вкусненького

25:05 Как влияет на детей переход взрослого на интуитивное питание

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Тема:
Подкасты РИА (392)



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