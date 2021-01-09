"Миром управляют педофилы-сатанисты": фейки, удивившие мир в 2020-м

2020-й год был насыщенным на конспирологию и фейки (возможно, и вы получали в Whatsapp рассылку про то, что "вертолеты ночью будут распылять лекарство для дезинфекции").
Какие сюжеты были мировыми и распространялись в других странах? Какие фейки повлияли на образ Байдена на выборах? А какие - запускал и поддерживал Трамп?
Разбираем главные международные фейки вместе с экспертами: политологом, обозревателем портала “Иносми” Дмитрием Бабичем и международным обозревателем Business fm, блогером Андреем Ромашковым.
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