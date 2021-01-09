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"Миром управляют педофилы-сатанисты": фейки, удивившие мир в 2020-м

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Тема:
Подкасты РИА (392)
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Sputnik Узбекистан
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"Миром управляют педофилы, которые поклоняются Сатане, а Дональд Трамп ведет с ними тайную войну". Звучит абсурдно, но теория заговора QAnon стала одной из самых масштабных в Сети (сторонники есть даже в России!).

Радио
"Миром управляют педофилы-сатанисты": фейки, удивившие мир в 2020-м

2020-й год был насыщенным на конспирологию и фейки (возможно, и вы получали в Whatsapp рассылку про то, что "вертолеты ночью будут распылять лекарство для дезинфекции").

Какие сюжеты были мировыми и распространялись в других странах? Какие фейки повлияли на образ Байдена на выборах? А какие - запускал и поддерживал Трамп?

Разбираем главные международные фейки вместе с экспертами: политологом, обозревателем портала “Иносми” Дмитрием Бабичем и международным обозревателем Business fm, блогером Андреем Ромашковым.

03:20 Что такое QAnon и правда ли это "самая опасная теория заговора современности"

10:00 Как популярность QAnon повлияла на результаты выборов в США

15:55 "Засыпающий" Байден и ноутбук его сына: главные фейки американских выборов

28:30 Главные фейки о коронавирусе в России и почему некоторые из них оказались международными

37:20 Какая тема будет самой "фейковой" в 2021-м.

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Подкасты РИА (392)



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