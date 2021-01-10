"Правда тела". Зачем знать состав своего тела

Можно ли накачать мышцы после 40 лет? И существует ли "тяжелая кость"?
Почему саркопения (потеря мышечной массы) теперь поражает не только пожилых?
И почему вредны рекомендации Павла Дурова о том, как сохранить молодость?
Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала "Доктор Павлова", старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.
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