11:27 11 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB140.45
  • EUR12761.90
  • USD10449.44
Поиск
Леонид Холод
Из личного архива Леонида Холода

Что предстоит сделать Узбекистану в случае вступления в ЕАЭС — Леонид Холод

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (69)
25 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/0d/15396773.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20210111/15756862/Chto-predstoit-sdelat-Uzbekistanu-v-sluchae-vstupleniya-v-EAES--Leonid-Kholod.html

Доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод отметил, что в случае полноценной интеграции Узбекистана в Евразийский экономический союз республике придется привести в порядок большой объем нормативов и стандартов.

Радио
Узбекистану предстоит гармонизировать очень много нормативных документов для ЕАЭС — Холод

Узбекистан в начале декабря получил статус страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Этот переходный период позволит республике определиться со своей позицией по дальнейшей интеграции и в случае положительного решения подготовиться к ней.

Рассуждая о том, какую работу нужно будет провести Узбекистану в случае вступления в ЕАЭС, доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод отметил, что стране придется привести в порядок большой объем нормативов и стандартов.

Флаги стран-участниц ЕАЭС
Sputnik / Владислав Воднев
Узбекистан ускорит работу по внедрению стандартов ЕАЭС
"Нужно будет принимать или изменять достаточно много внутренних документов, поскольку вступление в ЕАЭС так или иначе, с учетом переходного периода, требует гармонизации мер торгового регулирования и так далее", — сказал Холод.

Улучшение условий доступа своей продукции на рынок ЕАЭС — актуальная задача для республики, полагает эксперт.

"Узбекистан силен горнодобывающей и текстильной отраслями, а кроме того — имеет широчайший ассортимент сельскохозяйственной продукции. Фрукты и овощи великолепного качества, востребованы на рынке, и перспективы очень неплохие", — отметил Леонид Холод.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (69)
Теги:
Торговля, Экономика, ЕАЭС, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Крушение самолета в Индонезии
Авиакатастрофа с Boeing 737: жуткие кадры из Индонезии
Исторический январь: Испанию накрыл сильнейший снегопад в XXI веке — видео
Как не замерзнуть на зимней трассе
Как не замерзнуть на зимней трассе — инструкция



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться