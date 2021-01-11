Что предстоит сделать Узбекистану в случае вступления в ЕАЭС — Леонид Холод

Доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод отметил, что в случае полноценной интеграции Узбекистана в Евразийский экономический союз республике придется привести в порядок большой объем нормативов и стандартов.

Радио Узбекистану предстоит гармонизировать очень много нормативных документов для ЕАЭС — Холод

Узбекистан в начале декабря получил статус страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Этот переходный период позволит республике определиться со своей позицией по дальнейшей интеграции и в случае положительного решения подготовиться к ней.

Рассуждая о том, какую работу нужно будет провести Узбекистану в случае вступления в ЕАЭС, доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод отметил, что стране придется привести в порядок большой объем нормативов и стандартов.

"Нужно будет принимать или изменять достаточно много внутренних документов, поскольку вступление в ЕАЭС так или иначе, с учетом переходного периода, требует гармонизации мер торгового регулирования и так далее", — сказал Холод.

Улучшение условий доступа своей продукции на рынок ЕАЭС — актуальная задача для республики, полагает эксперт.

"Узбекистан силен горнодобывающей и текстильной отраслями, а кроме того — имеет широчайший ассортимент сельскохозяйственной продукции. Фрукты и овощи великолепного качества, востребованы на рынке, и перспективы очень неплохие", — отметил Леонид Холод.

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