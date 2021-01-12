Профессор УрФУ Анатолий Зацепин рассказал об эффективном механизме, который поможет навсегда разрешить проблему с пандемией коронавирусной инфекции.

Радио Ученые из РУз и РФ разработали новый метод борьбы с COVID-19 - Зацепин

Специалисты из России и Узбекистана установили, что слабые дозы радиации, например, рентгеновское излучение, способны уничтожить коронавирус. На данном этапе ученые разрабатывают методические рекомендации по использованию радиации в лечении пациентов с Covid-19 и при дезинфекции.

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"Мы находимся в начале исследования, но уже первые результаты показывают, что это дело нужное, важное и перспективное", - сказал Анатолий Зацепин.

Как сообщил эксперт, речь идет не только о коронавирусе, но и о вирусе иммунодефицита человека.

"Исходя из общих положений традиционной физики, для молекулярных цепей наиболее вероятен механизм радиационного повреждения. Это ступенчатый процесс, который включает взаимодействие с первичным излучением, далее преобразование различных ионизационных состояний, кулоновский взрыв и, наконец, стабилизация дефектной разрушенной структуры", - поясняет эксперт.

По его словам, суть механизма состоит в том, что при внедрении вируса в здоровую клетку, происходит деформация цепочной структуры молекулы. В поврежденных участках возникает слабое место, которое наиболее легко подвержено разрушению под воздействием малых доз ионизирующей радиации, добавил специалист.

"Для обычных граждан важно понять, что малые дозы, они совершенно оказываются губительными для вирусов, а на здоровые клетки они практически не оказывают никакого вредного влияния", - уточнил спикер.

Ученый отметил, что дальнейшее развитие работы в этой сфере предполагает тесное сотрудничество российских и узбекских специалистов. Однако проблема требует системного подхода, а именно - привлечение специалистов, не только физиков, но и биологов, медиков.

В заключение эксперт подытожил, что подобное исследование проводится и за рубежом, например, в Канаде, США, но там оно находится на стадии оформления эмпирического базиса, а в России уже была предложена и проанализирована модель на хорошем научно-теоретическом уровне.

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