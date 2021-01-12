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Политолог Ильгар Велизаде
Sputnik / Murad Orujov

Избирательная система США нуждается в реформе: политолог о массовых протестах

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Sputnik Узбекистан
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В США наблюдаются серьезные проблемы, в том числе в деятельности правоохранительной системы, убежден политолог Ильгар Велизаде.

Радио
Велизаде: негативные тенденции вокруг выборов в США продолжатся

Произошедшее в первые дни нового года в Вашингтоне - еще одно свидетельство кризиса избирательной системы США. Таким мнением поделился в интервью Sputnik Азербайджан политолог Ильгар Велизаде.

В Вашингтоне сторонники Дональда Трампа собрались у здания Капитолия. Они начали штурмовать здание во время заседания конгресса США, посвященного утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов, в ходе которых победил Джо Байден. Участники протеста оказали массовое сопротивление полицейским. В результате столкновения началась перестрелка, унесшая жизни четырех людей.

"Последние выборы еще раз подтвердили, что избирательная система США нуждается в реформе. Речь идет об изжившей себя практике коллегии выборщиков. В подсчете голосов таким образом происходят различные коллизии, которые свидетельствуют о множестве изъянов этого принципа", - отметил эксперт.

По его словам, сегодня почти половина всех штатов высказываются за введение прямого избирательного права в США, где люди простым большинством будут избирать президента напрямую, без определения коллегии выборщиков.

Подробный комментарий политолога слушайте в аудиофайле.




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