Что даст Узбекистану расширение сотрудничества с энергокомпаниями РФ — эксперт

РУз в скором времени может достичь пика возможностей производства углеводородов, поэтому идет поиск альтернативных источников энергии, отметил директор Центра изучения мировых энергетических рынков ВШЭ Вячеслав Кулагин.

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Министр энергетики РФ Николай Шульгинов на декабрьской встрече с узбекистанским коллегой Алишером Султановым заявил, что российские энергокомпании готовы к расширению сотрудничества с РУз во всех сферах ТЭК, в частности, в гидроэнергетике по линии компании "РусГидро".

Россия и Узбекистан имеют тесные связи, между странами установлено прочное взаимодействие — это и поставки энергоресурсов, и реализация проектов, отметил директор Центра изучения мировых энергетических рынков ВШЭ Вячеслав Кулагин.

"У российских компаний есть огромный опыт работы как на собственной территории, так и в Центральной Азии, они имеют технологии, которые необходимы Узбекистану для реализации проектов. Там работают сразу несколько компаний РФ — это и "Газпром", и "Лукойл", и "Зарубежнефть"... В рамках ряда проектов идут существенные добычи, экспорт энергоресурсов в тот же Китай. Нормальное плодотворное сотрудничество. Но при этом нужно понимать, что ресурсный потенциал Узбекистана не безграничен, в скором времени может наступить пик возможностей производства углеводородов. Именно поэтому идет поиск других вариантов, в частности, уделяется внимание гидроэнергетике как наиболее дешевому и доступному источнику энергии. Есть ресурсные возможности — нужны специалисты с хорошим опытом создания тех же ГЭС", — сказал Вячеслав Кулагин.

Он также объяснил, почему именно российские компании представляют интерес для Узбекистана.

"Первое — это возможность привлечения инвестиций, второе — возможность привлечения технологий, третье — отчасти решение вопроса транспортировки (Россия имеет контракты и возможности торговли со странами ЦА), четвертое — возможность более плодотворного взаимодействия с другими странами региона при некотором участии РФ", — рассказал эксперт.

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