21:45 13 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.29
  • EUR12796.16
  • USD10473.20
Поиск
Директор Центра изучения мировых энергетических рынков ВШЭ Вячеслав Кулагин
© Sputnik / Владимир Трефилов

Что даст Узбекистану расширение сотрудничества с энергокомпаниями РФ — эксперт

Радио
Получить короткую ссылку
95 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20210113/15777972/Chto-dast-Uzbekistanu-rasshirenie-sotrudnichestva-s-energokompaniyami-RF--ekspert.html

РУз в скором времени может достичь пика возможностей производства углеводородов, поэтому идет поиск альтернативных источников энергии, отметил директор Центра изучения мировых энергетических рынков ВШЭ Вячеслав Кулагин.

Радио
Что даст Узбекистану расширение сотрудничества с энергокомпаниями РФ — эксперт

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов на декабрьской встрече с узбекистанским коллегой Алишером Султановым заявил, что российские энергокомпании готовы к расширению сотрудничества с РУз во всех сферах ТЭК, в частности, в гидроэнергетике по линии компании "РусГидро".

Россия и Узбекистан имеют тесные связи, между странами установлено прочное взаимодействие — это и поставки энергоресурсов, и реализация проектов, отметил директор Центра изучения мировых энергетических рынков ВШЭ Вячеслав Кулагин.

"У российских компаний есть огромный опыт работы как на собственной территории, так и в Центральной Азии, они имеют технологии, которые необходимы Узбекистану для реализации проектов. Там работают сразу несколько компаний РФ — это и "Газпром", и "Лукойл", и "Зарубежнефть"... В рамках ряда проектов идут существенные добычи, экспорт энергоресурсов в тот же Китай. Нормальное плодотворное сотрудничество. Но при этом нужно понимать, что ресурсный потенциал Узбекистана не безграничен, в скором времени может наступить пик возможностей производства углеводородов. Именно поэтому идет поиск других вариантов, в частности, уделяется внимание гидроэнергетике как наиболее дешевому и доступному источнику энергии. Есть ресурсные возможности — нужны специалисты с хорошим опытом создания тех же ГЭС", — сказал Вячеслав Кулагин.

Он также объяснил, почему именно российские компании представляют интерес для Узбекистана.

"Первое — это возможность привлечения инвестиций, второе — возможность привлечения технологий, третье — отчасти решение вопроса транспортировки (Россия имеет контракты и возможности торговли со странами ЦА), четвертое — возможность более плодотворного взаимодействия с другими странами региона при некотором участии РФ", — рассказал эксперт.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
ГЭС, сотрудничество, энергетика, Узбекистан, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Морозы и снегопады в разных странах - фотолента
74-летняя бабушка борется с болезнью Паркинсона на боксерском ринге
В Турции 74-летняя бабушка-боксер "отправила в нокаут" болезнь Паркинсона
Как зарегистрировать мобильник в Узбекистане
Как регистрировать мобильник в Узбекистане



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться