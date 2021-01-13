США не вправе учить другие страны демократии - эксперт

По мнению эксперта, Америка вряд ли может кому-то в мире и в первую очередь постсоветским странам навязывать свой вариант демократии, поскольку она сильно устарела и не отвечает реалиям времени.

Радио США не вправе учить другие страны демократии - эксперт

США пытаются научить ряд постсоветских республик демократии, поскольку рассматривают далекие от них страны как государства третьего мира, считает политолог, историк, доктор философии Борис Шаповалов.

"Как можно учить демократии других, когда у них самих в стране стоит вопрос о фальсификации итогов выборов?" – заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Америка вряд ли может кому-то в мире и в первую очередь постсоветским странам навязывать свой вариант демократии, поскольку она сильно устарела и не отвечает реалиям времени.

Сама система выборов в США является абсолютно недемократичной, она оставляет возможность правящей политической группировке изменить волю народа так, как заблагорассудится. Выборщиков можно подкупить, деморализовать различными способами, добавил Шаповалов.