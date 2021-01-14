Чему военных учит КВН — чемпион Высшей лиги Узбекистана о смекалке и юморе

Капитан команды КВН "Крупный калибр" старший лейтенант Ахат Исмаилов рассказал, как эта игра помогает в армейской службе, можно ли научить шутить, как строевой подготовке, и чем военные могут покорить гражданского зрителя.

Радио Чему военных учит КВН — чемпион Высшей лиги Узбекистана о смекалке и юморе

"КВН – это, прежде всего, смекалка, умение критично и креативно мыслить, искать парадоксальные вещи, подмечать детали. Всему этому, всем этим качествам, учат и в армии. Мы против стереотипов о том, что солдаты необразованные и способны лишь выполнять приказы начальства. Нет, мы доказали, что военные – это креативные, начитанные и находчивые люди", — подчеркнул Исмаилов.

По случаю Дня защитников Родины корреспондент Sputnik Узбекистан пообщался с самым веселым и находчивым военнослужащим республики — чемпионом республиканской Высшей лиги КВН. По словам Ахата Исмаилова, это не просто хобби, но и полезное для армейского коллектива занятие.

При этом кавээнщик заметил, что добиться таких результатов можно только упорным трудом, а не только природным талантом: ребята долгое время готовились, изучали специальную литературу и учились актерскому мастерству, познавали азы драматургии.

"Нам, как армейской команде, пришлось учиться быть понятными и смешными для простого зрителя, не знакомого с буднями военных. С опытом мы осознали, что гражданские шутки через призму военных выглядят более смешными, и стали применять этот подход", — пояснил Ахат Исмаилов.

Он не без гордости заметил, что его команда "Крупный калибр" — единственная в СНГ, ставшая победителем в своей национальной Высшей лиге КВН.

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