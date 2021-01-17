"Правда тела". Диеты, которые убивают

Обсуждаем с диетологом, гастроэнтерологом, кандидатом медицинских наук Аленой Поташевой.
01:30 Почему нужно запретить монодиеты
07:05 Чем опасно использование лечебных диет без основания (например, безглютеновой)
08:45 "Очень популярная страшная вещь - использование "пятой" диеты, когда не едят жиры"
10:20 Опасна ли диета, где мы исключаем молочные продукты, или та, в которой мы чересчур много их включаем
11:50 Жидкая диета: взгляд гастроэнтеролога
13:41 "Как только вы переходите на жидкую диету, попрощайтесь с вашими зубами"
18:30 "Гормональная диета - это очередной маркетинг"
20:05 Как диеты могут приводить к орторексии (когда человек становится болезненно зацикленным на питании)
23:40 Полезны ли "читмилы"
26:03 Топ-3 самых опасных диет
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