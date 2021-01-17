"Правда тела". Диеты, которые убивают

Почему опасны монодиеты? Как на организме сказывается отказ от жиров? Чем чревата "жидкая диета", когда все продукты употребляются в виде смузи и жидкостей?

Радио "Правда тела". Диеты, которые убивают

Обсуждаем с диетологом, гастроэнтерологом, кандидатом медицинских наук Аленой Поташевой.

01:30 Почему нужно запретить монодиеты

07:05 Чем опасно использование лечебных диет без основания (например, безглютеновой)

08:45 "Очень популярная страшная вещь - использование "пятой" диеты, когда не едят жиры"

10:20 Опасна ли диета, где мы исключаем молочные продукты, или та, в которой мы чересчур много их включаем

11:50 Жидкая диета: взгляд гастроэнтеролога

13:41 "Как только вы переходите на жидкую диету, попрощайтесь с вашими зубами"

18:30 "Гормональная диета - это очередной маркетинг"

20:05 Как диеты могут приводить к орторексии (когда человек становится болезненно зацикленным на питании)

23:40 Полезны ли "читмилы"

26:03 Топ-3 самых опасных диет

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