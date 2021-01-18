Лавров: США пытались использовать пандемию для давления на другие страны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил поведение США и их союзников в условиях пандемии СOVID-19.

Радио Лавров: США пытались использовать пандемию для давления на другие страны

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2020 года обвинил США в использовании пандемии для давления на другие страны.

"Некоторые наши западные коллеги, прежде всего Соединенные Штаты и их ближайшие союзники, пытались использовать ситуацию для наращивания своих методов давления, шантажа, ультиматумов, нелегитимных действий не только введением ограничительных односторонних рестрикций, но и в других формах вмешательства во внутренние дела многих стран", — сказал Лавров.

Он также напомнил, что западные страны проигнорировали призывы генсека ООН, верховного комиссара ООН по правам человека отменить односторонние санкции на время пандемии в части поставки продовольствия, оборудования для борьбы с COVID-19.

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