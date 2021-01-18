Лавров: США пытались использовать пандемию для давления на другие страны

"Некоторые наши западные коллеги, прежде всего Соединенные Штаты и их ближайшие союзники, пытались использовать ситуацию для наращивания своих методов давления, шантажа, ультиматумов, нелегитимных действий не только введением ограничительных односторонних рестрикций, но и в других формах вмешательства во внутренние дела многих стран", — сказал Лавров.
Он также напомнил, что западные страны проигнорировали призывы генсека ООН, верховного комиссара ООН по правам человека отменить односторонние санкции на время пандемии в части поставки продовольствия, оборудования для борьбы с COVID-19.
Государственный комитет по статистике представил отчет о демографической ситуации в стране за январь-декабрь прошлого года. Численность постоянного населения по состоянию на 1 января 2021-го составляла 34 558,9 тысячи человек.