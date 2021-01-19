Ученик основателя ансамбля "Лазги": он знал все — от макома до эстрады

Директор Хорезмского областного отделения государственного учреждения "Узбекконцерт" Хамид Сапаев поделился воспоминаниями об ушедшем из жизни заслуженном артисте Узбекистана и Каракалпакстана Рахматжоне Курбонове.

Радио Ученик основателя ансамбля "Лазги": он знал все — от макома до эстрады

В Министерстве культуры в понедельник сообщили о смерти Рахматжона Курбонова — известного исполнителя узбекских макомов, заслужившего любовь зрителей и слушателей не только у себя в стране, но и далеко за ее пределами.

Курбонов долгое время руководил известным во всем мире ансамблем "Лазги". Был награжден орденом Трудовой Славы.

Рахматжон Курбонов — одаренный Богом человек, который знал все — от макома до эстрады, заявил директор Хорезмского областного отделения государственного учреждения "Узбекконцерт" Хамид Сапаев.

"Он был гением для всего узбекского народа, а лично для меня — учителем и другом. Мы каждый день обсуждали искусство, как можно его развивать. Я очень многому у него научился", — сказал Сапаев.

Курбонов был творческим человеком, но при этом сдержанным: не бросал слов не ветер, отметил его ученик.

"Его уход — большая потеря", — заключил Хамид Сапаев.

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