Ученик основателя ансамбля "Лазги": он знал все — от макома до эстрады

В Министерстве культуры в понедельник сообщили о смерти Рахматжона Курбонова — известного исполнителя узбекских макомов, заслужившего любовь зрителей и слушателей не только у себя в стране, но и далеко за ее пределами.
Курбонов долгое время руководил известным во всем мире ансамблем "Лазги". Был награжден орденом Трудовой Славы.
Рахматжон Курбонов — одаренный Богом человек, который знал все — от макома до эстрады, заявил директор Хорезмского областного отделения государственного учреждения "Узбекконцерт" Хамид Сапаев.
Курбонов был творческим человеком, но при этом сдержанным: не бросал слов не ветер, отметил его ученик.
"Его уход — большая потеря", — заключил Хамид Сапаев.
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