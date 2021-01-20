Операции по телемосту и микрохирургия: врач о клинике будущего в Ташкенте

К лету 2022 в Ташкенте планируют открыть современный многофункциональный медицинский центр, позволяющий проводить сложнейшие операции с применением передовых технологий. О формировании команды и профиле клиники рассказал ее главный врач Фархад Ильхамов.

Проект по строительству многофункциональной медицинской клиники реализуется с 2017 года. В нем участвует "Узбекистон темир йуллари" и российская УГМК (Уральская горно-металлургическая компания), которая взяла на себя финансовую и частично проектную часть работ. Архитектурное решение подготовили специалисты из Германии.

Радио Операции по телемосту и микрохирургия: врач о клинике будущего в Ташкенте

По словам Фархада Ильхамова, на стадии строительства объекта его задача как главного врача будущей клиники определиться с профилем медучреждения, спектром и характером оказываемых услуг и главное – сформировать профессиональную команду.

"Кадры – самая сложная и важнейшая часть нашей работы сегодня. Мы уже отобрали на собеседованиях 68 специалистов врачебного персонала, из которых будет формироваться команда заведующих секторами, лабораториями и отделениями. Помимо этого, в списках еще 50 человек для среднего медперсонала. Разумеется, до лета 2022 года еще далеко и пока эти специалисты продолжают работать в других учреждениях, но мы внесли их в базу, а также ждем, что они приведут с собой своих учеников и тех коллег, которые зарекомендовали себя в профессии", — пояснил Ильхамов.

При этом к консультированию, обучению и стажировке будут привлекаться специалисты из ведущих клиник России и Германии.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Строительство главного корпуса Многофункциональной медицинской клиники в Ташкенте

Говоря о профиле будущей клиники, главврач обозначил несколько направлений, на которых планирует сосредоточиться центр. В первую очередь это операции на всех типах сосудов. Также есть планы по лечению различных нарушений позвоночника – от хронических и врожденных заболеваний до травм. Также центр намерен заниматься передовым лечением суставов – плечевые, коленные, локтевые и тазобедренные. Руководитель будущего центра уточнил, что клиника сделает упор не на традиционную полостную хирургию, подразумевающую значительное вмешательство в ткани человека, а на малоинвазивную – использующую современные технологии для минимизации повреждений органов и внешних покровов.

Также в клинике намерены применить полноценную телемедицину. В формате телемоста специалисты смогут непосредственно во время операции в Ташкенте связываться в ведущими клиниками России и Германии, чтобы иностранные врачи могли консультировать коллег в режиме реального времени, подсказывать и помогать советами.

В настоящее время на площадке в Ташкенте полным ходом идут строительные работы – возводятся лечебные корпуса и лаборатории. Ожидается, что объект будет готов к середине 2022 года.

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