Операции по телемосту и микрохирургия: врач о клинике будущего в Ташкенте

Проект по строительству многофункциональной медицинской клиники реализуется с 2017 года. В нем участвует "Узбекистон темир йуллари" и российская УГМК (Уральская горно-металлургическая компания), которая взяла на себя финансовую и частично проектную часть работ. Архитектурное решение подготовили специалисты из Германии.
"Кадры – самая сложная и важнейшая часть нашей работы сегодня. Мы уже отобрали на собеседованиях 68 специалистов врачебного персонала, из которых будет формироваться команда заведующих секторами, лабораториями и отделениями. Помимо этого, в списках еще 50 человек для среднего медперсонала. Разумеется, до лета 2022 года еще далеко и пока эти специалисты продолжают работать в других учреждениях, но мы внесли их в базу, а также ждем, что они приведут с собой своих учеников и тех коллег, которые зарекомендовали себя в профессии", — пояснил Ильхамов.
При этом к консультированию, обучению и стажировке будут привлекаться специалисты из ведущих клиник России и Германии.
Также в клинике намерены применить полноценную телемедицину. В формате телемоста специалисты смогут непосредственно во время операции в Ташкенте связываться в ведущими клиниками России и Германии, чтобы иностранные врачи могли консультировать коллег в режиме реального времени, подсказывать и помогать советами.
В настоящее время на площадке в Ташкенте полным ходом идут строительные работы – возводятся лечебные корпуса и лаборатории. Ожидается, что объект будет готов к середине 2022 года.
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