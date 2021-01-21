Когда внутри ЕАЭС возобновится полноценное транспортное сообщение — Малкина

Помощник председателя Евразийской экономической комиссии Ия Малкина рассказала о создании условий для восстановления сообщения между странами ЕАЭС.

Радио Когда внутри ЕАЭС возобновится полноценное транспортное сообщение — Малкина

Решения о возобновлении транспортного сообщения принимаются на национальном уровне, отметила помощник председателя Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина. ЕЭК же со своей стороны предлагает критерии, при которых сообщение может быть возобновлено, рассказала она.

Так, по словам Малкиной, Коллегия ЕЭК во вторник утвердила Методические рекомендации для недопущения распространения COVID-19 при пассажирском железнодорожном сообщении.

"Документ содержит предложения по организации работы на железнодорожных составах и вокзалах, включая проведение организационных и профилактических мероприятий. Это первый шаг, который направлен на создание условий для возобновления сообщения", — отметила Малкина на брифинге.

Кроме того, принято решение проработать вопрос условий передвижения между странами ЕАЭС для пассажиров, прошедших вакцинацию против COVID-19, рассказала Ия Малкина.

Полный фрагмент выступления слушайте в аудиофайле.

Напомним, участниками Евразийского экономического союза на сегодня являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Наблюдатели — Узбекистан, Молдова и Куба.