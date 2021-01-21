Когда внутри ЕАЭС возобновится полноценное транспортное сообщение — Малкина

Решения о возобновлении транспортного сообщения принимаются на национальном уровне, отметила помощник председателя Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина. ЕЭК же со своей стороны предлагает критерии, при которых сообщение может быть возобновлено, рассказала она.
"Документ содержит предложения по организации работы на железнодорожных составах и вокзалах, включая проведение организационных и профилактических мероприятий. Это первый шаг, который направлен на создание условий для возобновления сообщения", — отметила Малкина на брифинге.
Полный фрагмент выступления слушайте в аудиофайле.
Напомним, участниками Евразийского экономического союза на сегодня являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Наблюдатели — Узбекистан, Молдова и Куба.