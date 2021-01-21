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Депутат кенгаша Ташкента Василья Алимова
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Как остановить вырубку деревьев в Ташкенте и где сажать новые — депутат

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Депутат столичного кенгаша от экологической партии Василья Алимова рассказала, как ведется работа по защите зеленых насаждений от незаконной вырубки, и кто решает, какие породы деревьев где высаживать.

Радио
Как остановить вырубку деревьев в Ташкенте и где сажать новые — депутат
По словам депутата, проблема вырубки деревьев стоит в столице давно и не теряет своей остроты. В то же время развернута программа по высадке новых растений.

"К этому процессу мы подключили наших ученых, которые подскажут, где именно и какие породы деревьев лучше будут себя чувствовать. Ранее таким деталям не уделялось должного значения. Кроме того, мы находимся в постоянном контакте с хокимиятом на предмет согласования земель. Ведь если высадить деревья на месте будущей стройки, через некоторое время снова возникнет проблема – что с ними делать", — пояснила Алимова.

Что касается защиты от вырубки многолетних деревьев, которые не находятся в аварийном состоянии, то в этой непростой работе экологам и местным властям помогает общественность, а также журналисты и блогеры, сообщающие о нарушениях.

Незаконная вырубка деревьев в Яккасарайскм районе Ташкента
Ташкентское городское управление по экологии и охране окружающей среды
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"Благодаря оперативным сигналам нам удалось предотвратить несколько случаев уничтожения деревьев. Не всегда это удается, но прогресс есть. Плюс активисты экологической партии и компетентные органы проводят регулярные рейды. Другое дело, если факт вырубки уже установлен, тогда выплачивается компенсация. На эти средства, к примеру, высаживают 50 или 100 деревьев в других частях города с дальнейшим мониторингом их состояния", — пояснила депутат.

Кроме того, в настоящее время обсуждается возможность продления введенного в 2020 году моратория на вырубку деревьев.

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Теги:
деревья, экология, Ташкент



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