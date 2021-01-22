Трамп демонстрировал "оголтелое преклонение" перед талибами — Серенко

Межафганские переговоры находятся в тупике, считает политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко. Как из него выйти — слушайте в радиоподкасте.

Радио Трамп демонстрировал "оголтелое преклонение" перед талибами — Серенко

Соглашение, подписанное в 2020 году в Дохе между талибами и США, привело к активизации боевых действий в ИРА, заявил политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко.

"Ужас этой ситуации в том, что миротворческая риторика абсолютно не совпадала с делами. Катарская сделка с "Талибаном"* стала сильнейшим детонатором конфликта в Афганистане. Она привела к тому, что боевики в этой стране просто распоясались. Почувствовав, что находятся в шаге от победы, талибы начали стремительными темпами наращивать боевую активность", — сказал Серенко.

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад в течение последнего года демонстрировали "оголтелое преклонение" перед талибами, считает эксперт.

Новый президент США Джо Байден, по его мнению, пересмотрит стратегию по ИРА — и в части сотрудничества с официальным Кабулом, и в части взаимодействия с "Талибаном"*.

"Афганское правительство вправе рассчитывать, что Вашингтон будет более внимательным к его позиции", — сказал Андрей Серенко.

"Конечно, произойдет переориентация. Если сделка будет заморожена, пересмотрена или отменена, то, разумеется, "Талибан"* ответит на это сильнейшим ударом. Но это ожидаемо. Думаю, что и США, и НАТО готовятся к такому развитию событий, именно поэтому американское посольство и призвало своих граждан немедленно покинуть Афганистан. Речь идет именно о гражданских лицах, военнослужащие — оставшиеся 2,5 тысячи — не думаю, что будут выведены до мая, как на это надеются талибы. Если реакция "Талибана"* на новую позицию Вашингтона будет слишком неадекватной, то американцы, не сомневаюсь, вернут часть войск. В некотором отношении произойдет возврат к ситуации, которая была до катарской сделки", — сказал Серенко.

Однако ничего драматичного в этом нет, полагает он. Межафганские переговоры в нынешнем формате, по его словам, абсолютно тупиковые, не имеющие никаких шансов на перспективность.

Выйти из этой ситуации поможет пересмотр стратегии Трампа и катарской сделки, переход к более жестким формам политического диалога с пакистанским руководством — чтобы оно начало играть роль более честных посредников в переговорах с талибами, подытожил Андрей Серенко.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

* — запрещенная в РФ террористическая организация