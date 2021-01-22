Боль в животе, зубах, пальцах — доктор Мясников назвал 5 симптомов инфаркта

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал несколько "звоночков", которые могут говорить о том, что ваше здоровье находится в ужасной опасности.

Радио У инфаркта могут быть неочевидные симптомы — о них рассказал доктор Мясников

Специалист отметил, что зарождающийся инфаркт не всегда проявляется в виде нарастающей боли.

"Это может быть внезапная одышка, затруднение дыхания, внезапно возникший кашель или слабость: ты просто сел!...это внезапно выступивший холодный пот — это все может являться симптомами, эквивалентными стенокардии", — пояснил Мясников в эфире радио Sputnik.

Также врач предупредил о том, что зачастую у диабетиков и женщин может и не быть типичной боли за грудиной, которые указывают на инфаркт.

Мясников привел в пример случай, когда у знакомого резко началось повышенное потоотделение, и никто не стал вызывать скорую. В итоге, человек умер.

Есть и другой момент, на который нужно обратить внимание: боль бывает разной.

"Боль при инфаркте может быть в животе. <...> Бывает также не больно. Бывает просто отрыжка, и то, что вам кажется изжогой... <...> подумайте, нет ли здесь начинающегося инфаркта", — добавил Мясников.

Кроме того, иногда у людей в таком состоянии начинает жутко ломить челюсть, отмечает доктор.

В практике стоматологов такое бывает часто, когда приходят люди с жалобой на боль в зубах, при этом осмотр показывает, что зубы — абсолютно здоровые.

В этом случае медики часто отправляют пациентов на ЭКГ, чтобы успеть диагностировать предынфарктное состояние. Как правило, боль отдает в шею, челюсть, затылок, левое плечо или даже в палец.

Иногда он может не болеть, а неметь.

Однако важно понимать: когда область груди именно болит, то это не всегда говорит о проблеме именно с сердцем.

Но когда человек чувствует, что в этой области у него какое-то давление, сжимание, то это тот самый "звоночек".

"Инфаркт, стенокардия в определенном и очень высоком проценте случаев могут протекать вообще бессимптомно", — предупредил Мясников.

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