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Мечтаю о собаке. К чему готовиться?

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Тема:
Подкасты РИА (398)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20210123/15849094/Mechtayu-o-sobake-K-chemu-gotovitsya.html

Необдуманное решение завести собаку может обернуться кошмаром для хозяина и животного. Что нужно знать, прежде чем заводить пса, и стоит ли оно того (особенно если много работаешь и живешь в съемной квартире)?

Купить собаку или взять из приюта? Как воспитывать, чтобы она стала другом, а не ходячей проблемой? И как не разориться на уходе?

Радио
Мечтаю о собаке. К чему готовиться?

Для многих собака — это детская мечта. Но в тоже время и большая ответственность (гулять в любую погоду, тратиться на клиники и корм, терпеливо воспитывать). Эпизод для тех, кто хотел бы завести пса, но пока до конца не уверен и еще не знает, что ждет любого будущего хозяина.

Рассказывает Оксана Дубинина, руководитель программы "ПовоДОГ" Фонда социальных инноваций "Вольное дело", специалист по поведению животных и хозяйка двух (очень) воспитанных дворняжек.

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Тема:
Подкасты РИА (398)
Теги:
подкаст, животные, собака



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