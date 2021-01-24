Герои сказок: почему у Яги костяная нога, а Снегурочка старше Деда Мороза

Почему Снегурочка старше Деда Мороза и кем на самом деле он ей приходится? Кто такой Мальчик Новый год? Почему у Бабы-яги костяная нога?