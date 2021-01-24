Герои сказок: почему у Яги костяная нога, а Снегурочка старше Деда Мороза

Кто такие женщины-поленицы и как случилось, что главного героя большинства русских сказок зовут Иван? Говорим об именах самых знаменитых персонажей русских сказок.
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Кто такие женщины-поленицы и как случилось, что главного героя большинства русских сказок зовут Иван? Говорим об именах самых знаменитых персонажей русских сказок.
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Почти миллиард за "ничегонеделание" получили 37 сотрудников детского сада. Шесть лет ним начислялась зарплата, которую присваивали руководители учреждения.
Водитель получил серьезные травмы и был отправлен в больницу, однако несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался.
Карантин может начаться до конца следующей недели и продлиться не менее трех недель, есть вероятность, что он станет не таким жестким, как предыдущие.
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