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Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий
© Sputnik / Кирилл Каллиников

Как студенты начнут возвращаться к обычным занятиям - Садовничий

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https://uz.sputniknews.ru/radio/20210125/15862988/Kak-studenty-nachnut-vozvraschatsya-k-obychnym-zanyatiyam---Sadovnichiy.html

По словам эксперта, волне возможно, что с февраля начнется именно смешанная форма обучения с элементами очной.

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В вузах Москвы и Санкт-Петербурга в скором времени смогут вернуться к очному обучению или начать смешанную форму, считает ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, глава Российского союза ректоров Виктор Садовничий.

"Мы надеемся с большой степенью уверенности, что мы начнем обучение в общем формате там, где это позволит обстановка с вирусом. Второй вариант - там, где не позволяет обстановка у нас приготовлено расписание учебных занятий в соответствии с тем, как есть сейчас - дистанционно", - уточнил ректор на онлайн-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня.

По его словам, волне возможно, что с февраля начнется именно смешанная форма обучения с элементами очной.

Напомним, С 13 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года студентов в Москве и Санкт-Петербурге перевели на дистанционное обучение. 

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В Минобрнауки считают, что даже после эпидемии университеты уже не вернутся к прежнему формату образования. 

Теги:
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