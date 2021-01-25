Как студенты начнут возвращаться к обычным занятиям - Садовничий

По словам эксперта, волне возможно, что с февраля начнется именно смешанная форма обучения с элементами очной.

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В вузах Москвы и Санкт-Петербурга в скором времени смогут вернуться к очному обучению или начать смешанную форму, считает ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, глава Российского союза ректоров Виктор Садовничий.

"Мы надеемся с большой степенью уверенности, что мы начнем обучение в общем формате там, где это позволит обстановка с вирусом. Второй вариант - там, где не позволяет обстановка у нас приготовлено расписание учебных занятий в соответствии с тем, как есть сейчас - дистанционно", - уточнил ректор на онлайн-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня.

По его словам, волне возможно, что с февраля начнется именно смешанная форма обучения с элементами очной.

Напомним, С 13 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года студентов в Москве и Санкт-Петербурге перевели на дистанционное обучение.

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