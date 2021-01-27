Косачев о продлении СНВ-3: это новая эра в отношениях России и США

Глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев прокомментировал новость о готовности РФ и США продлить нашумевший Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Радио Косачев о продлении СНВ -3: работа с новой администрацией США начинается с хорошего шага

Россия и США договорились принять меры для продления СНВ-3, срок которого истекает 5 февраля этого года.

Вопрос будущего этого важного соглашения поднимался не раз в период президентства Дональда Трампа. Продление договора было под угрозой срыва, поскольку Трамп был нацелен на новый, уже трехсторонний документ, в котором бы также участвовал Китай.

Администрация Джо Байдена решила иначе. Более того, Россия смогла добиться выполнения своих условий — документ продлят на пять лет.

Напомним, что пока что это единственный действующий документ между двумя державами об ограничении военной мощи.

Соглашение о продлении договора уже ратифицировала Госдума.

"Достигнутая наконец договоренность о продлении СНВ-3 — это, пожалуй, единственная хорошая новость последнего времени в российско-американских отношениях", — заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Российский сенатор подчеркнул, что это событие огромного значения, у которого его несколько измерений.

"Выработать эту договоренность было предельно сложно с учетом предельно сжатого времени и атмосферы в отношениях между РФ и США, которая после смены американской администрации пока никоим образом не изменилась. Очень хорошо, что мы начинаем нашу работу с администрацией президента Байдена с такого символичного шага. Возможно, он даст новые возможности для продвижения вперед в сложных российско-американских отношениях и по другим вопросам", — пояснил Косачев.

По мнению политика, отказ Вашингтона в продлении договора обернулся бы для Москвы большими неприятностями.

Косачев отметил, что "в случае исчезновения договора СНВ-3 у США появились бы все возможности для размещения такого оружия на территории стран-союзниц".

А это уже прямая угроза безопасности РФ.

По словам политика, тот факт, что соглашение было решено продлить, говорит о гигантском успехе российской дипломатии и лично Путина.

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