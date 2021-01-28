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Узбекский футбольный арбитр Равшан Ирматов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Ирматов: история Шомуродова — это мотивация для молодежи Узбекистана

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20210128/15888141/Irmatov-istoriya-Shomurodova---eto-motivatsiya-dlya-molodezhi-Uzbekistana.html

Футбольный арбитр из Узбекистана Равшан Ирматов рассказал что мотивирует молодых футболистов играть лучше, тренироваться интенсивнее и забивать больше голов.

Радио
Ирматов: история Шомуродова — это мотивация для молодежи Узбекистана

Все молодые люди в Узбекистане в большим интересом следят за карьерой Элдора Шомуродова, у них появляется мощная мотивация — они понимают, что если работать, возможно достичь желаемого успеха, подчеркнул Ирматов в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан.

"Люди начинают верить в себя и понимать, что возможно все - даже играть в ТОП-5 за такие клубы (как "Дженоа — прим.ред.)", — рассказал арбитр.

Именитый тренер отдельно остановился на характере форварда, по словам Ирматова, Шомуродов скромный и трудолюбивый парень. Весь Узбекистан ждет каждого выхода Элдора на поле.

Шомуродов снова забил за "Дженоа" в игре с "Сассуоло" — видео >>

Специалист поблагодарил российские СМИ за внимание к персоне узбекистанского футболиста.




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