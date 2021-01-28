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Дмитрий Полетаев
© Foto : provided by Dmitriy Poletaev

Полетаев объяснил, что мешает легализации мигрантов в России

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Sputnik Узбекистан
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Директор Центра миграционных исследований, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев прокомментировал инициативу МВД о создании в России электронного реестра иностранных сотрудников и их работодателей.

Радио
Полетаев объяснил, что мешает легализации мигрантов в России

По словам эксперта, подобные базы данных уже давно созданы, на это были затрачены большие ресурсы, поэтому будущее конкретно этого проекта пока еще предсказать нельзя.

© Sputnik / Максим Блинов
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Полетаев отметил, что, безусловно, эти нововведения призваны упростить процедуру привлечения иностранных работников к трудовой деятельности, однако же легализовать тех, кто этого не хочет, все так же почти невозможно.

По мнению специалиста, на рынке труда такие вопросы решает работодатель, который будет с большей долей вероятности нанимать на работу мигранта без договора, чтобы не платить налоги.

Кроме того, вопросы легализации часто упираются в проблему регистрации — наследие советской прописки.

"Сначала необходимо упростить процесс легализации, но регистрация — это проблема не только для самих мигрантов, но и для их семей", — убежден Полетаев.

По его словам, все эти проблемы отражают несовершенство системы. Пока эти вопросы не будут решены, рано говорить о том, будет ли эффективно то, что предложили в МВД, или же нет.

Полный комментарий эксперта слушайте в аудиозаписи.

Теги:
Регистрация, Россия, трудовые мигранты, Мигранты, мигрант



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