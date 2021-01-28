Полетаев объяснил, что мешает легализации мигрантов в России

Директор Центра миграционных исследований, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев прокомментировал инициативу МВД о создании в России электронного реестра иностранных сотрудников и их работодателей.

Радио Полетаев объяснил, что мешает легализации мигрантов в России

По словам эксперта, подобные базы данных уже давно созданы, на это были затрачены большие ресурсы, поэтому будущее конкретно этого проекта пока еще предсказать нельзя.

Полетаев отметил, что, безусловно, эти нововведения призваны упростить процедуру привлечения иностранных работников к трудовой деятельности, однако же легализовать тех, кто этого не хочет, все так же почти невозможно.

По мнению специалиста, на рынке труда такие вопросы решает работодатель, который будет с большей долей вероятности нанимать на работу мигранта без договора, чтобы не платить налоги.

Кроме того, вопросы легализации часто упираются в проблему регистрации — наследие советской прописки.

"Сначала необходимо упростить процесс легализации, но регистрация — это проблема не только для самих мигрантов, но и для их семей", — убежден Полетаев.

По его словам, все эти проблемы отражают несовершенство системы. Пока эти вопросы не будут решены, рано говорить о том, будет ли эффективно то, что предложили в МВД, или же нет.

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