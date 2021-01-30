19:38 30 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB139.72
  • EUR12798.46
  • USD10518.99
Поиск
Подкасты РИА правда тела
© Sputnik

Правда тела: стоит ли есть мясо?

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА (402)
24 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/1e/15901054.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20210130/15901067.html

Почему нужно обращать внимание на свой возраст при частом потреблении мяса и с чем его лучше сочетать? Разбираемся, какое мясо и как часто стоит есть, откуда углеводы в сосисках, сколько сахара в пельменях и, в конце концов, сколько мяса в колбасе?

Радио
"Правда тела". Стоит ли есть мясо

Почему после 45 лет лучше сокращать употребление мяса? Что происходит, если "грузить" организм мясом без достаточного количества овощей? Как мы "подсаживаемся" на колбасу и стоит ли ее есть? Рассказывает диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

01:30 Тело - огромная фабрика, где постоянно идут производственные процессы, и основным сырьем является белок

02:45 Можно ли полностью отказаться от мяса

03:20 Отсутствие в рационе животного белка сказывается на качестве костной ткани

04:40 Вегетарианство - развлечение для богатых?

08:00 Почему после 40 лет лучше есть меньше мяса

09:10 Какое мясо и как часто можно есть

10:30 Железодефицитная анемия - проблема, о которой многие и не подозревают

11:45 С чем лучше есть мясо

15:20 Колбаса - это мясо или нет?

17:30 В этих продуктах много жира и соли, поэтому люди на них подсаживаются

20:15 Важно понимать, что мясо бывает разное по зрелости

22:20 Насколько полезны пельмени и сколько в них сахара?

25:30 Не знаю, почему майонез подвергли такой анафеме

26:00 Что происходит с качеством мяса и правда ли, что раньше оно было лучше?

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (402)



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
С ковидным привкусом: как Китай уходит на новогодние каникулы - фото
Устаревший подход НАТО к России: реакция Москвы на очередные обвинения
Вакцинация в Узбекистане - что известно сейчас
Вакцинация от COVID-19 в Узбекистане — что надо знать



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться