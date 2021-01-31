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Экрю, кипень, бедро испуганной нимфы: сотни способов выразить белый цвет

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20210131/15907602.html

Что означают слова "экрю", "жиразол" и "бланжевый"? Какого цвета мятая ткань, карельский туман и бедро испуганной нифмы?

Радио
Экрю, кипень, бедро испуганной нимфы: сотни способов выразить белый цвет

В чем разница между меловым, землистым, лунным и кипенным? Русский язык богат на слова, передающие разные названия светлых тонов. Пока города укрыты цветом "московской метели", говорим "о ста оттенках белого".

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