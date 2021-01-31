Экрю, кипень, бедро испуганной нимфы: сотни способов выразить белый цвет

Главные темы

В Узбекистане отменили ограничения по регистрации товарных знаков До 1 июня 2021 года будет проведена полная инвентаризация объектов интеллектуальной собственности, а до 1 октября 2021 года – запущена электронная "Патентная платформа". 404

В РУз могут ужесточить карантин из-за новых штаммов COVID-19 — Юсупалиев В своем обращении к узбекистанцам, эпидемиолог призвал население страны соблюдать те меры ограничения, которые уже введены в республике 560