Экрю, кипень, бедро испуганной нимфы: сотни способов выразить белый цвет

В чем разница между меловым, землистым, лунным и кипенным? Русский язык богат на слова, передающие разные названия светлых тонов. Пока города укрыты цветом "московской метели", говорим "о ста оттенках белого".
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Что означают слова "экрю", "жиразол" и "бланжевый"? Какого цвета мятая ткань, карельский туман и бедро испуганной нифмы?
В чем разница между меловым, землистым, лунным и кипенным? Русский язык богат на слова, передающие разные названия светлых тонов. Пока города укрыты цветом "московской метели", говорим "о ста оттенках белого".
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До 1 июня 2021 года будет проведена полная инвентаризация объектов интеллектуальной собственности, а до 1 октября 2021 года – запущена электронная "Патентная платформа".
В своем обращении к узбекистанцам, эпидемиолог призвал население страны соблюдать те меры ограничения, которые уже введены в республике
Достигнута договоренность о сроках и местах проведения совместных полевых работ. В конце встречи заинтересованные стороны подписали соответствующий протокол.
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