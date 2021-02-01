Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович рассказал, какие планы предпримут талибы в случае, если часть военных баз в исламской республике будет расконсервирована.

Радио Мендкович: США будут восстанавливать численность войск в Афганистане

Как сообщает эксперт, делегации талибов посещают столицы стран основных игроков.

"Это связано с тем, что к концу подходит очередной этап мирного соглашения с США, которое предусматривало постепенный вывод иностранных войск из Афганистана", - поясняет Мендкович.

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По мнению аналитика, талибы хотят показать всем другим наблюдателям свою позицию приверженности соглашению, но в то же время они пытаются прозондировать почву по выработке мер в случае, если власти США уклонятся от дальнейшего выполнения правового акта, так как администрация Байдена ранее уже заявляла о том, что в Афганистане может быть восстановлена численность войск.

"Талибы стараются выяснить, как на шаги США отреагируют другие государства, включая Россию, учитывая, что она является одним из ключевых спонсоров переговорного процесса в Афганистане, добивающаяся мирного решения кризиса", - отмечает спикер.

Талибы сейчас ищут союзников. Они считают, что Россия, как спонсор мирного процесса, имеет наибольшее влияние на ход дальнейших событий.

Эксперт предполагает, что часть военных баз в Афганистане будет расконсервирована. В такой ситуации талибы воспримут эти шаги как враждебные, особенно сейчас, когда они упрочняют свое положение в стране и расширяют зоны контроля, добавил Мендкович.

В заключение он подчеркивает, что сейчас существует риск новой активизации вооруженного противостояния в Афганистане, поэтому в данный момент очень важны усилия региональных игроков (прежде всего России), заинтересованных в сохранении мирных процессов и переговоров.

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