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Глава Евразийской аналитической группы Никита Мендкович

Мендкович: США будут восстанавливать численность войск в Афганистане

Пресс-служба Посольства Узбекистана в РФ
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20210201/15914304/Mendkovich-SShA-budut-vosstanavlivat-chislennost-voysk-v-Afganistane.html

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович рассказал, какие планы предпримут талибы в случае, если часть военных баз в исламской республике будет расконсервирована.

Радио
Мендкович: США будут восстанавливать численность войск в Афганистане

Как сообщает эксперт, делегации талибов посещают столицы стран основных игроков.

"Это связано с тем, что к концу подходит очередной этап мирного соглашения с США, которое предусматривало постепенный вывод иностранных войск из Афганистана", - поясняет Мендкович.

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По мнению аналитика, талибы хотят показать всем другим наблюдателям свою позицию приверженности соглашению, но в то же время они пытаются прозондировать почву по выработке мер в случае, если власти США уклонятся от дальнейшего выполнения правового акта, так как администрация Байдена ранее уже заявляла о том, что в Афганистане может быть восстановлена численность войск.

"Талибы стараются выяснить, как на шаги США отреагируют другие государства, включая Россию, учитывая, что она является одним из ключевых спонсоров переговорного процесса в Афганистане, добивающаяся мирного решения кризиса", - отмечает спикер.

Талибы сейчас ищут союзников. Они считают, что Россия, как спонсор мирного процесса, имеет наибольшее влияние на ход дальнейших событий.

Военнослужащие ВВС США
© Sputnik / Владимир Пирогов
США заморозили вывод войск из Афганистана

Эксперт предполагает, что часть военных баз в Афганистане будет расконсервирована. В такой ситуации талибы воспримут эти шаги как враждебные, особенно сейчас, когда они упрочняют свое положение в стране и расширяют зоны контроля, добавил Мендкович. 

В заключение он подчеркивает, что сейчас существует риск новой активизации вооруженного противостояния в Афганистане, поэтому в данный момент очень важны усилия региональных игроков (прежде всего России), заинтересованных в сохранении мирных процессов и переговоров.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
США, Россия, Афганистан, Радикальное движение "Талибан", Талибан, талиб



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