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Елена Кузьмина
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"Взрывной эффект торговли": Кузьмина о товарообороте РУз с Таджикистаном

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20210202/15918657/Vzryvnoy-effekt-torgovli-Kuzmina-o-tovarooborote-RUz-s-Tadzhikistanom.html

Политолог Елена Кузьмина рассказала о перспективах развития торговых отношений двух соседних республик в ближайшее время.

Радио
"Взрывной эффект торговли": Кузьмина о товарообороте РУз с Таджикистаном

Кузьмина считает, что Узбекистан является достаточно динамично развивающейся страной с более устойчивой и диверсифицированной экономикой. Страна занимается не только добычей, но и собственным производством, отметила эксперт.

"У Узбекистана есть возможность в некоторых сегментах увеличить свои торговые объемы в сторону Таджикистана", - сказала спикер.

По ее словам, увеличение торгового оборота в республике произошло за счет изменения внешнеэкономической политики страны.

"<Узбекистан> просто стал больше и активнее с приходом нового президента сотрудничать во всех сферах со всей Центральной Азией и с миром", - пояснила Кузьмина.

Ходжамахмад Умаров, эксперт Института экономики и демографии АН РТ
© из личного архива Умарова Ходжамахмада
Как Узбекистан и Таджикистан смогут увеличить товарооборот до $1 млрд — эксперт

Политолог подчеркнула, что между Узбекистаном и Таджикистаном снято большинство неразрешенных приграничных вопросов, благодаря чему и получился взрывной эффект торговли с двух сторон. 

Однако дальнейшее увеличение товарооборота между странами может происходить только за счет развития своих собственных особых отличных от партнера отраслей экономики, добавила специалист. В связи с этим Таджикистану необходимо начать производство новых товаров, которые могут быть востребованы в Узбекистане, заключила эксперт.

Подробный комментарий политолога слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

 

Теги:
товарооборот, Торговля, Таджикистан, Узбекистан



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