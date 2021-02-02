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Научный директор Германо-российского форума Александр Рар
© Sputnik / Yuriy Korsuntsev

Люди спрашивают правительство - что вы там творите: эксперт о причинах паники

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Sputnik Узбекистан
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Коронавирусные ограничения, и прежде всего локдауны, стали поводом для массовых протестов в Европе, заявил в интервью радио Sputnik научный директор Германо-российского форума, немецкий политолог Александр Рар.

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Чувствуется очень сильный социальный стресс, делится Александр Рар. По его словам, когда началась пандемия, правительства в западной Европе начали поднимать панику, чтобы удержать людей по своим домам. Это был неверный ход, считает эксперт.

"Вместо того, чтобы посадить население на месяц на жесткий карантин, как это сделали в Азии, всех сначала выпустили летом, потом стали опять зажимать – все сильнее и сильнее. Сейчас – жесточайший локдаун, и непонятно, когда он кончится. Конечно, люди оказались в социальном стрессе, и отсюда много протестов", - отметил Рар.

По словам Рара, люди привыкли жить в комфорте и вдруг - такие резкие ограничения. Правительство само не знает, что делать. Не всем хотелось уходить в заточение, терять бизнес и социально-экономическую активность – люди решили отстаивать свои права с помощью уличных акций.

Подробный комментарий эксперта слушайте в аудиофайле.




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