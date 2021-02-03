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Утрата нюха при COVID приводит к ожирению? Что думает доктор Мясников

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Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал слухи о том, что потеря обоняния у пациентов с COVID-19 приводит к усилению аппетита и, как следствие, к толстению.

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Утрата нюха при COVID приводит к ожирению? Что думает доктор Мясников

По его словам, нюх у переболевших, как правило, восстанавливается спустя 10-12 дней, однако в отдельных случаях период восстановления занимает 2-3 месяца.

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"Отсутствие обоняния приводит не к тому, что ты больше ешь, наоборот, ты теряешь вкус к пище, потому что обоняние мы чувствуем не только переднее, но и заднее, когда глотаем. Запахи пищи, вкус ― это обоняние в том числе", ― заявил специалист в эфире телеканала "Россия 1". 

Мясников предложил эксперимент: закрываете нос, скажем, прищепкой, и пытаетесь что-то съесть. Почувствуете ли вы вкус пищи? Нет, ответил врач.

По его словам, все дело в ольфакторных (обонятельных) рецепторах, которые поражает коронавирус. Он поражает нерв, по которому, как опасались ученые, инфекция может пойти дальше в мозг.

"В общем, одна-две недели, максимум ― до трех месяцев, пройдет само и ничего сделать с этим нельзя. А то, что вы стали больше есть, не списывайте на коронавирус, а то на него все списывают: самолеты не летают, магазины не работают ― все коронавирус", ― пояснил Мясников.

А с появлением нового "британского" штамма COVID, количество баек только увеличится, считает доктор.

Полный комментарий слушайте в аудиозаписи.

Теги:
вес, здоровье, пандемия, коронавирус, доктор, врач



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