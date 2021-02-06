"Клуб 37", убийство Есенина, Ахматова потомок хана. Главные мифы о поэтах

Ахматова — потомок ордынского хана, а Гумилев — тиран, избивавший жену.
Разбираем главные фейки о поэтах вместе с писателем, литературоведом и автором подкаста "Заговор классиков" — Виктором Ерофеевым. О Пушкине и Лермонтове мифов не меньше, им мы посвятили целый эпизод — "Интриги, сплетни и абсурд. Разбираем главные мифы о Пушкине и Лермонтове".
01:35 Роковые 37 лет. Пушкин, Маяковский, Байрон… Правда ли большинство поэтов уходят из жизни именно в 37 лет.
09:55 Могли ли убить Есенина?
13:25 Предсмертное стихотворение Есенина подделали.
17:33 "Пьяный" поэт, самородок из деревни, рубаха-парень. Как появились эти мифы о Есенине.
22:07 Маяковский и Есенин ненавидели друг друга.
26:12 Анна Ахматова — потомок ордынского хана Ахмата.
27:50 Откуда взялся слух, что Николай Гумилев — домашний тиран, истязающий свою жену.
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