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Культ кроссовок. Почему все помешались на спортивной обуви

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Тема:
Подкасты РИА (404)
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https://uz.sputniknews.ru/radio/20210206/15949689/Kult-krossovok-Pochemu-vse-pomeshalis-na-sportivnoy-obuvi.html

В какой момент кроссовки из спортивной обуви превратились в культовую вещь на все случаи жизни? Кто такие сникерхеды, и что сейчас происходит с кроссовочной культурой в России? Какие модели никогда не устареют и подойдут ко всему?

Как инвестировать в пару кед и заработать? Правда ли, что оригинальные кроссовки можно купить только за границей?

Радио
Культ кроссовок. Почему все помешались на спортивной обуви

Кроссовки — уже давно не просто обувь для занятий спортом, а часть мировой культуры. Ради некоторых моделей люди готовы стоять в очередях и тратить огромные деньги. Почему? Рассказывает Дмитрий "Габонская Гадюка" Егоров, главный редактор журнала "К.Е.Д.", эксперт по кроссовочной и уличной культуре, судья и организатор рэп-баттлов.

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Тема:
Подкасты РИА (404)
Теги:
подкаст, кроссовки, обувь



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