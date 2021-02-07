Флирт как способ коммуникации. В чем подвох

Сделать комплимент, улыбнуться, задержать взгляд. Некоторые люди кокетливы от природы, и флирт — это их стиль общения. Есть одно "но": каждый по-своему определяет границы дозволенного. Как избежать недопонимания и считать сигнал правильно?

Радио Флирт как способ коммуникации. В чем подвох

Всегда ли у флирта есть эротический подтекст? Как партнерам относиться к флирту и считать ли его изменой? Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семеновой и психологом, бизнес-тренером Сергеем Насибяном разбираемся, в каких ситуациях флирт неуместен, а когда с его помощью можно удачно выстроить коммуникацию с другими.

1:50 Что такое флирт, и всегда ли он связан с симпатией

6:10 Зачем мы флиртуем, и почему некоторые люди чувствуют в этом потребность

7:25 "Нет культуры": почему флирт часто осуждают, и как он влияет на репутацию человека

9:50 В каких ситуациях флирт не уместен

13:30 Всегда ли флирт имеет сексуальный подтекст

16:30 Как относиться к тому, что твой партнёр флиртует с другими

20:35 Как понять, что с вами не просто флиртуют, а выражают симпатию

28:30 С кем и когда нельзя флиртовать

Слушайте подкасты РИА Новости >>