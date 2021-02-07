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Правда тела
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"Правда тела". Когда "здоровое питание" становится помешательством

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Тема:
Подкасты РИА (406)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20210207/15953929.html

Желание правильно питаться может стать навязчивой идеей. Как "здоровое питание" становится пищевой паранойей?

Радио
"Правда тела". Когда "здоровое питание" становится помешательством
"Не ем красное мясо, оно вызывает рак, а в овощах - пестициды". Человек говорит только о еде, боится есть в кафе, терроризирует родных, выбрасывая из холодильника "вредные" продукты. У этого расстройства есть название - орторексия.

Почему даже скрупулезный подсчет калорий - иногда приводит к тому, что человек становится болезненно зацикленным на еде? Как орторексики становятся "пищевыми деспотами" для своей семьи, а себя - доводят до больничной койки? Как обнаружить это расстройство пищевого поведения, и чем оно опасно - объясняет клинический психолог, кандидат наук, автор первой в России книги по интуитивному питанию, руководитель центра Intueat, президент ассоциации АСОРПП Светлана Бронникова.

Слушайте в подкасте РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (406)



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