"Правда тела". Когда "здоровое питание" становится помешательством

Радио "Правда тела". Когда "здоровое питание" становится помешательством

"Не ем красное мясо, оно вызывает рак, а в овощах - пестициды". Человек говорит только о еде, боится есть в кафе, терроризирует родных, выбрасывая из холодильника "вредные" продукты. У этого расстройства есть название - орторексия.

Почему даже скрупулезный подсчет калорий - иногда приводит к тому, что человек становится болезненно зацикленным на еде? Как орторексики становятся "пищевыми деспотами" для своей семьи, а себя - доводят до больничной койки? Как обнаружить это расстройство пищевого поведения, и чем оно опасно - объясняет клинический психолог, кандидат наук, автор первой в России книги по интуитивному питанию, руководитель центра Intueat, президент ассоциации АСОРПП Светлана Бронникова.

Слушайте в подкасте РИА Новости.