Жители Японии против Олимпиады из-за пандемии - эксперт об угрозе отмены ОИ-21

Свою версию о причине страха большинства жителей Японии перед Олимпиадой высказал президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов.

Радио Долгополов: высокий процент противников Олимпиады объясняется страхом перед COVID

Олимпиада-2021 находится под угрозой отмены. Точное решение проводить спортивное мероприятие мирового масштаба или нет будет принято до середины марта, отметил эксперт в интервью радио Sputnik.

Более половины жителей Японии (61%) - за перенос Олимпийских игр-21 на следующий год или за полную отмену спортивного первенства. Таковы результаты соцопроса, проведенного местными СМИ.

Поддерживают проведение ОИ в полноценном формате всего 8% японцев, а 28% считают, что Игры должны пройти без зрителей.

"Боятся японцы, что люди из приблизительно 200 стран завезут из своих дальних уголков страшную болезнь. Если в этом году Олимпиада не будет проведена, то она вообще не состоится. Я говорил со своими друзьями из Олимпийского комитета России, там все ожидают стопроцентного и окончательного ответа к концу февраля или к середине марта. Если ответ прозвучит, то Олимпиада будет. Если этого не произойдет, то, значит, физически невозможно будет после этого срока организовать Игры", – отметил Долгополов.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти еще в 2020 году, но их перенесли из-за пандемии COVID-19.

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