22:41 10 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.10
  • EUR12681.23
  • USD10530.83
Поиск
Международный банковский конгресс в Санкт-Петербурге. День второй
© Sputnik / Игорь Руссак

Китайский ЦБ прогматичен в вопросе внедрения цифровых валют - эксперт

Радио
Получить короткую ссылку
9 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20210210/15976341.html

Китай обогнал все остальные страны в вопросе использования цифровых валют, считает научный руководитель центра технологий распределенных реестров СПбГУ, председатель Совета ассоциации "Электронные деньги и денежные переводы" Виктор Достов.

 

Радио
Достов: в вопросе цифровых валют Китай обогнал всех

В Пекине планируют выделить всем жителям столицы в общей сложности порядка $1,5 млн в рамках эксперимента по использованию цифровой валюты. Инициатор проекта - Центробанк страны. Нужно отметить, что подобные испытания уже были проведены в городах Шэньчжэнь и Сучжоу.

 

Эксперт: национальная цифровая валюта в Узбекистане востребована и эффективна >>

По мнению эксперта, Поднебесная - мировой лидер в вопросе использования цифровых валют.

"Проект цифрового юаня зашел гораздо дальше, чем евро или рубль, и это понятно: Китай прекрасно понимает, зачем он это делает", - сказал Достов.

По словам спикера, в отличие от центральных банков других стран, Китайский финансовый регулятор идет к своей цели последовательно и прагматично.

Напомним, в конце прошлого года глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев поделился мнением со слушателями радио Sputnik о том, что через 20 лет будет только цифровая валюта. Он отметил, что сейчас происходит стремительное развитие технологий, и спрос на российскую валюту будет высоким еще в ряде стран СНГ, но как локальная региональная валюта, цифровой рубль очень будет востребован.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Как изготавливают благовония на домашней фабрике в Индонезии - фото
Запад ожесточенно сопротивляется попыткам РФ стать самостоятельной — Лавров
Алишер Навои
Отец узбекской поэзии: жизнь и наследие Алишера Навои



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться