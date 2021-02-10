Китайский ЦБ прогматичен в вопросе внедрения цифровых валют - эксперт

Радио Достов: в вопросе цифровых валют Китай обогнал всех

В Пекине планируют выделить всем жителям столицы в общей сложности порядка $1,5 млн в рамках эксперимента по использованию цифровой валюты. Инициатор проекта - Центробанк страны. Нужно отметить, что подобные испытания уже были проведены в городах Шэньчжэнь и Сучжоу.

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По мнению эксперта, Поднебесная - мировой лидер в вопросе использования цифровых валют.

"Проект цифрового юаня зашел гораздо дальше, чем евро или рубль, и это понятно: Китай прекрасно понимает, зачем он это делает", - сказал Достов.

По словам спикера, в отличие от центральных банков других стран, Китайский финансовый регулятор идет к своей цели последовательно и прагматично.

Напомним, в конце прошлого года глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев поделился мнением со слушателями радио Sputnik о том, что через 20 лет будет только цифровая валюта. Он отметил, что сейчас происходит стремительное развитие технологий, и спрос на российскую валюту будет высоким еще в ряде стран СНГ, но как локальная региональная валюта, цифровой рубль очень будет востребован.