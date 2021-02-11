Сулейков: ставка на внутренний туризм в Узбекистане себя оправдает

Директор по развитию направления "Цифровой туризм" АО "Русатом Инфраструктурные решения", член РГО, основатель путеводителя TopTripTip по всем регионам РФ и всем странам СНГ Андрей Сулейков оценил принимаемые Узбекистаном меры по поддержке путешественников.

Радио Сулейков: ставка на внутренний туризм в Узбекистане себя оправдает

"Это очень важный документ, всеобъемлющий. Тут и поддержка транспортной сферы, и гостиничного бизнеса, и сферы услуг. Причем, скидки и кэшбек вполне ощутимы — это позволит узбекистанцам больше ездить по стране, узнавать много нового и становиться носителями информации о культурном наследии родины. Это так же будет играть на повышение узнаваемости Узбекистана", — отметил Сулейков.

Президент Узбекистана подписал указ о мерах по развитию внутреннего туризма в республике. Учитывая нестабильную мировую обстановку, связанную с пандемией коронавируса, ставка на внутренние туры позволит поддержать не только саму индустрию путешествий, но и значительно обогатит знания самих граждан о собственной стране.

При этом он подчеркнул, что все предлагаемые механизмы поддержки, субсидия и льготы — это готовые и апробированные в других странах, в том числе в России, решения, а значит, есть понимание, какого эффекта от них удастся достичь.

Эксперт добавил, что, помимо преобразований непосредственно в сфере туризма, наблюдается и общая экономическая и инвестиционная активность. Знаковым событием стало соглашение о создании совместного телекоммуникационного предприятия Мегафона, USM и Usell, которое будет работать над улучшением связи в республике. Наравне с транспортом это одно из важнейших направлений в индустрии путешествий и туризма.

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