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Руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян
© Sputnik / Владимир Трефилов

Чем выгодно Узбекистану снижение кредитных ставок для таджикских бизнесменов — эксперт

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20210211/15983399/Chem-vygodno-Uzbekistanu-snizhenie-kreditnykh-stavok-dlya-tadzhikskikh-biznesmenov--ekspert.html

РУз может получить конкурентное преимущество для развития экспорта в соседнюю республику, считает руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян.

Радио
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Узнацбанк и Амонатбанк договорились о снижении процентных ставок по кредитам для таджикских коммерсантов, импортирующих в свою страну узбекские товары. Комментируя эту новость, руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян затруднилась оценить, как именно это решение повлияет на экономику: все будет зависеть от доли взаимного торгового оборота и темпов его прироста.

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Как пишет Sputnik Таджикистан, эксперт сравнила используемую Узбекистаном схему со схемой Китая, "который часто сопровождает свои торговые операции параллельным кредитованием экспорта в разные страны", что позволяет ему развивать экспорт и получать дополнительные доходы по процентам от кредита, отметила Мигранян. По ее словам, это выгодно. Однако в случае Узбекистана и Таджикистана ставки скромные, поэтому рассчитывать на дополнительные доходы для финансового сектора нельзя.

"Тем не менее, если говорить о возможностях продвижения узбекской продукции на территории Таджикистана, то это безусловный плюс и конкурентное преимущество", — подчеркнула Аза Мигранян.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
подкаст, импорт, Экспорт, Торговля, Кредит, Экономика, Узбекистан, Таджикистан



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