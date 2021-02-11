Чем выгодно Узбекистану снижение кредитных ставок для таджикских бизнесменов — эксперт

Радио Мигранян: узбекские кредиты могут сдержать цены в Таджикистане

Узнацбанк и Амонатбанк договорились о снижении процентных ставок по кредитам для таджикских коммерсантов, импортирующих в свою страну узбекские товары. Комментируя эту новость, руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян затруднилась оценить, как именно это решение повлияет на экономику: все будет зависеть от доли взаимного торгового оборота и темпов его прироста.

Как пишет Sputnik Таджикистан , эксперт сравнила используемую Узбекистаном схему со схемой Китая, "который часто сопровождает свои торговые операции параллельным кредитованием экспорта в разные страны", что позволяет ему развивать экспорт и получать дополнительные доходы по процентам от кредита, отметила Мигранян. По ее словам, это выгодно. Однако в случае Узбекистана и Таджикистана ставки скромные, поэтому рассчитывать на дополнительные доходы для финансового сектора нельзя.

"Тем не менее, если говорить о возможностях продвижения узбекской продукции на территории Таджикистана, то это безусловный плюс и конкурентное преимущество", — подчеркнула Аза Мигранян.

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