15:58 13 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.10
  • EUR12681.23
  • USD10530.83
Поиск
Подкасты РИА Страхи
© Sputnik

Почему нам так важно доказывать всем свою правоту

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА (407)
6 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20210213/15993457.html

Почему бывает сложно сказать "извини", даже если знаешь, что неправ? Как запускается механизм самооправдания и перекладывания ответственности на другого? Можно ли научиться признавать свои ошибки, чтобы потом не грызть себя и не отравлять жизнь другим?

Радио
Почему нам так важно доказывать всем свою правоту

Почему всем нравятся люди, которые могут искренне раскаиваться, и как стать одним из них? Вместе с семейным психологом Павлом Зыгмантовичем и заведующей кафедрой социологии и психолого-социальных технологий Московского городского университета Ларисой Овчаренко разбираемся, все ли могут научиться признавать свои ошибки и почему наша психика этому сопротивляется.

2:20 Почему признавать ошибки не стыдно

5:00 Как правильно признавать ошибки

5:50 Как сделать выводы и извлечь пользу из неудачи

7:40 Почему нам приятнее общаться с людьми, которые ошибаются и не стыдятся этого

13:20 Почему бывает сложно извиниться

14:40 Почему важно и полезно (прежде всего для психики) признавать свои ошибки

17:50 Как переосмыслить значение ошибок в нашей жизни

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (407)



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
На улицах города уже много людей - жители гуляют с детьми, отдыхают и ждут весну.
Весеннее обновление: Ташкент в зеленом убранстве
Мы совершили ошибку: дефицит вакцин заставил ЕС присмотреться к Спутнику V
ЕС изменил мнение о российской вакцине и решил присмотреться к "Спутнику V"
Алишер Навои
Отец узбекской поэзии: жизнь и наследие Алишера Навои



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться