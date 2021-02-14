Мы все умрем. Жилье в экстремальных регионах: плавучие города

Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.