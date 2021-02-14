Мы все умрем. Жилье в экстремальных регионах: плавучие города

Нефтяные платформы, намывные острова, круизные лайнеры и дома-лодки в Голландии – успешные примеры жилья на воде уже существуют.
Однако это все маломасштабные и временные способы поселить человека на поверхности воды. Возможно ли построить автономный и независимый плавучий город?
Если технологии позволяют, то почему такого поселения до сих пор нет? Разобраться в теме помог Виктор Вахонеев - морской археолог, кандидат исторических наук, доцент Севастопольского государственного университета.
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