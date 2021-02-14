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Мы все умрем. Но это не точно.
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Мы все умрем. Жилье в экстремальных регионах: плавучие города

Радио
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Тема:
Подкасты РИА (410)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20210214/15995719.html

Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.

Радио
Мы все умрем. Жилье в экстремальных регионах: плавучие города

Нефтяные платформы, намывные острова, круизные лайнеры и дома-лодки в Голландии – успешные примеры жилья на воде уже существуют.

Однако это все маломасштабные и временные способы поселить человека на поверхности воды. Возможно ли построить автономный и независимый плавучий город?

Если технологии позволяют, то почему такого поселения до сих пор нет? Разобраться в теме помог Виктор Вахонеев - морской археолог, кандидат исторических наук, доцент Севастопольского государственного университета.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (410)



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