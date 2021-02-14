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Хабара, Челяба и Владик: нежные сокращения или лингвистические монстры

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Тема:
Подкасты РИА (410)
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"Народные" названия часто превращают имена городов в лингвистических монстров, как например Хабара, Архара или Козломойск-на-Амуре.

Радио
Хабара, Челяба и Владик: нежные сокращения или лингвистические монстры

Среди прозвищ встречаются крайне извращенные варианты, такие как Западлица, Капецк и Порноаул. Разбираемся в странной любви жителей к названиям своих городов и в самых необычных прозвищах населённых пунктов России.

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Тема:
Подкасты РИА (410)



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