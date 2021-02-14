Хабара, Челяба и Владик: нежные сокращения или лингвистические монстры

Журналисты и блогеры побывают в Бухаре, Самарканде и Ташкенте, посетят паломнические места Узбекистана, узнают о культуре, национальных ценностях и особенностях туриндустрии республики.

На территории, где строится аэродром, глава области встретился с активом района, председателями махаллей, чтобы поговорить о работах, которые должны быть выполнены в этом году.