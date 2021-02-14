Хабара, Челяба и Владик: нежные сокращения или лингвистические монстры

Среди прозвищ встречаются крайне извращенные варианты, такие как Западлица, Капецк и Порноаул. Разбираемся в странной любви жителей к названиям своих городов и в самых необычных прозвищах населённых пунктов России.
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"Народные" названия часто превращают имена городов в лингвистических монстров, как например Хабара, Архара или Козломойск-на-Амуре.
Среди прозвищ встречаются крайне извращенные варианты, такие как Западлица, Капецк и Порноаул. Разбираемся в странной любви жителей к названиям своих городов и в самых необычных прозвищах населённых пунктов России.
Слушайте подкасты РИА Новости.
Журналисты и блогеры побывают в Бухаре, Самарканде и Ташкенте, посетят паломнические места Узбекистана, узнают о культуре, национальных ценностях и особенностях туриндустрии республики.
На территории, где строится аэродром, глава области встретился с активом района, председателями махаллей, чтобы поговорить о работах, которые должны быть выполнены в этом году.
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