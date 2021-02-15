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Член ассоциации группы антитеррора Альфа подполковник запаса Андрей Попов
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Как не попасться на уловки финансистов терроризма — ветеран "Альфы"

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Член Ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов прокомментировал новость о задержании в двух российских регионах членов террористической ячейки, которые занимались финансированием боевиков.

Радио
Как не попасться на уловки финансистов терроризма — эксперт

Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании двух членов "Катиба Таухид валь-Джихад"* в Томской и Новосибирской областях, занимавшихся финансированием терроризма. Один из них — россиянин, другой — уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

Член Ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов заявил, что это "очередной успех" российских правоохранительных органов и спецслужб. 

"Бьем в хвост гидре. Не будет финансирования — не будет террористов", — сказал Попов в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, среди людей, причастных к финансированию боевиков, нет фанатиков. Они "работают" за зарплату", отметил собеседник.

Андрей Попов также напомнил, что сбор средств для террористов зачастую проходит под благовидным предлогом. Люди жертвуют на благое дело — например, на лечение ребенка, а на самом деле их кровные идут на зарплаты боевикам, в карманы их руководителей, закупку боеприпасов, оружия и так далее.

"Вас должно настораживать, когда стараются брать наличными деньгами, а не переводами. Террористы переводов стараются избегать, поскольку понимают, что по этим переводам их могут вычислить", — отметил эксперт.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

* "Катиба Таухид валь-Джихад" ("Батальон единобожия и джихада") — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация

Теги:
безопасность, Россия, Борьба с терроризмом, Террористы



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